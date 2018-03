Fiesp substitui pato inflável por sapo em sede em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) substituiu nesta terça-feira (13) o pato inflável que era usado em suas ações contra o aumento de impostos por um sapo, dentro da nova campanha "Chega de Engolir Sapos". O sapo de 5 metros de altura foi inflado em frente à sede da federação, na avenida Paulista (região central de São Paulo), para recepcionar representantes de entidades que irão participar de um ato contra os juros altos cobrados de empresas e consumidores. Sapos menores serão distribuídos aos participantes em frente de agências bancárias da avenida. Adesivos e balões com o novo mascote também estarão espalhados por carros e bicicletas que circularão na região. A entidade não comenta sobre o destino dos patos infláveis, que foram usados em suas últimas campanhas, incluindo a do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.