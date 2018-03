Carreta faz ‘L’ e deixa meia pista da BR-277, sentido interior, interditada

(foto: Rede News 24 Horas)

Um caminhão container se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira, 13, na BR-277, sentido Ponta Grossa. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), a carreta fez ‘um L’ no início da manhã, na altura do quilômetro 138, da BR-277, em Balsa Nova, na região Metropolitana de Curitiba (RMC). Por conta do acidente, houve a interdição de meia pista no sentido Ponta Grossa.

O acidente ocorreu cerca de dois quilômetros antes da Unidade Operacional São Luiz do Purunã. Não houve vítimas. Por volta das 10h15, a pista foi liberada. Segundo a CCR Rodonorte, concessionária que administra o trecho o caminhão tinha placas de São Bento do Sul e, no momento do acidente, estava vazio.

