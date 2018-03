Prédio desaba, mata criança e deixa soterrados em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento de um prédio de três andares, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador, deixou ao menos um menino de 12 anos morto e outras três pessoas soterradas. O prédio, que fica no bairro de Pituaçu, caiu por volta das 6h. A construção é recente, não tem alvará e foi erguida em área de invasão. Os soterrados estão em um quarto do imóvel, que tem um porão, térreo, primeiro andar e a laje. Um adolescente de 12 anos também estava no quarto, mas foi resgatado. Duas lajes estão sobre os soterrados. A dificuldade no resgate é que não é possível entrar máquinas no local. São usadas marretas e equipamento para cortar ferragem. Outras três pessoas dormiam na laje do imóvel e conseguiram escapar do acidente. Algumas telhas caíram sobre elas. A hipótese dos bombeiros é que o terreno possa ter se movimentado e provocado o colapso da estrutura do prédio. Moradores da região auxiliam os bombeiros e os técnicos da Defesa Civil no resgate às vítimas.