Osmar Dias cancela reunião com PSB e deve ser candidato pelo PDT

(foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ex-senador Osmar Dias (PDT) cancelou a reunião que teria nesta terça, 13, com a direção nacional do PSB em Brasília. E comunicou nesta segunda, 12, em encontro da Executiva Estadual do PDT que pretende permanecer no partido e disputar o governo pela legenda como candidato de oposição. A principal dificuldade de Osmar nas negociações com o PSB era justamente o fato do partido ser controlado no Estado pelo grupo do governador Beto Richa (PSDB).

