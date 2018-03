Kaysar e Patrícia esquentam o edredom no BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite desta segunda (12) foi movimentada na cama de Patrícia e Kaysar. As intenções do sírio estavam claras desde manhã quando, durante uma conversa sobre sexo, ele pediu para fazer sexo com a cearense. Embora Patrícia tivesse recusado o primeiro pedido, a sister voltou atrás durante a noite. O sírio começou brincando com camisinhas, pedindo para que a funcionária pública escolhesse uma opção. Ela, Diego e Caruso riram da brincadeira e Patrícia reforçou que não escolheria porque nada iria acontecer. Kaysar insistiu e Patrícia escolheu uma, brincando. "A gente vai fazer agora a mágica, o negócio pequeno vai ficar grande", brincou ele. Os "brothers" que estavam no quarto comentaram a expectativa do sírio. "E passa desodorante, e passa perfume", brincou Diego, acrescentando que Kaysar havia depilado as partes íntimas no banho. Caruso incentivou o casal. "Você ficou botando pilha, agora aguenta", disse ele para Patrícia. Depois do momento descontraído, Kaysar e Patrícia deitaram juntos. No Pay Per View, foi possível ver e ouvir o casal se movimentando e respirando ofegante. Aparentemente, eles não se importaram com a presença de Ana Clara, que estava lendo no quarto.