Fifa se desculpa por lentidão em site de ingressos para Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A grande procura por ingressos para a Copa do Mundo da Rússia causou lentidão na efetuação da compra via internet. Em muitos casos, não foi possível adquirir os bilhetes. Em comunicado oficial nesta terça-feira (13), a Fifa atribuiu o problema no atendimento eletrônico à enorme quantidade de pedidos simultâneos. “Pedimos desculpas àqueles que tiveram dificuldades em comprar ingressos hoje. Nós observamos muitas mensagens e compreendemos suas frustrações. Fomos informados de que as questões se relacionam com o grande volume de fãs que acessam a plataforma de emissão de bilhetes. Agradecemos por sua paciência. Mais uma vez obrigado pela sua paciência”, informou a Fifa, pelo Twitter. A Fifa anunciou na segunda-feira (12) a nova parcial sobre a venda de ingressos para o Mundial de 2018. De acordo com a entidade máxima do futebol mundial, os torcedores compraram pouco mais de 1,3 milhão de bilhetes para os jogos da competição mais importante do calendário futebolístico após a terceira fase de comercialização. A venda começou em setembro de 2017. Nesta terça, entrou nova fase de vendas dos ingressos para o Mundial da Rússia. As compras são feitas por intermédio do tickets.fifa.com Apenas duas partidas, segundo a Fifa, estão com ingressos esgotados. Além da decisão em Moscou (15 de julho), o jogo entre Argentina x Islândia (16 de junho), partida de estreia de Lionel Messi e companhia na Copa, não possuem mais entradas —somente em caso de desistência de torcedores ou patrocinadores, os bilhetes voltam ao mercado.