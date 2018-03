Prédio desaba, mata dois e deixa moradores soterrados em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento de um prédio de três andares, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador, deixou ao menos dois mortos e outras três pessoas soterradas. O prédio, que fica no bairro de Pituaçu, caiu por volta das 6h. A construção é recente, não tem alvará e foi erguida em uma área de invasão. Segundo os bombeiros, morreram Robert Pereira, 12, e Alan Pereira, 31. Ambos foram retirados dos escombros já sem vida. Os soterrados estão em um quarto do imóvel, que tem um porão, térreo, primeiro andar e a laje. Um adolescente de 12 anos também estava no quarto, mas foi resgatado. A dificuldade no resgate é que não é possível entrar máquinas no local. Estão sendo usadas marretas e equipamento para cortar ferragens e blocos de concreto. Outras três pessoas dormiam na laje do imóvel e conseguiram escapar do acidente. Elas sofreram ferimentos leves porque foram atingidas por pedaços de telhas. A hipótese dos bombeiros é que o terreno possa ter se movimentado e provocado o colapso da estrutura devido às fortes chuvas que caíram na capital baiana nas últimas horas. Nos fundos do imóvel existe outros barracos e um rio, para onde corre toda água da chuva e do esgoto. TRISTEZA Moradores da região auxiliam os bombeiros e os técnicos da Defesa Civil no resgate às vítimas. Um deles é o entregador Luciano dos Santos, 39. Ele acordou com o barulho provocado pela queda do prédio. “Não esperava que pudesse ser o desabamento da casa. Uma vizinha me chamou e eu consegui, com ajuda de outros quatro vizinhos, resgatar o casal e o bebê de um ano que dormia na laje. Cheguei a cortar o pé e levar um choque andando sobre os escombros”, lembra. Mas a dor causada por esses ferimentos leves, afirma, não se compara com a tristeza que tomou conta de toda a comunidade. “Não esperava que isso fosse acontecer. A casa parecia forte. Nós agora estamos sentindo essa perda e pedindo a Deus para confortar todo mundo”, diz.