Corinthians jogará as duas partidas das quartas em São Paulo

BRUNO GROSSI E DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu em reunião nesta terça-feira (13) as datas e locais das quartas de final do Estadual de São Paulo. O Corinthians jogará mais uma vez como visitante no Pacaembu. O Bragantino decidiu mandar a primeira partida das quartas de final no estádio da cidade de São Paulo, no domingo (18), às 11h. Dessa maneira, os dois duelos entre as equipes nas quartas de final serão em São Paulo. Na volta, o Corinthians mandará o jogo em seu próprio estádio, a Arena Corinthians, na quarta-feira (21), às 21h45. O São Paulo também fará a primeira partida no próximo domingo. O jogo contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, será transmitido pela Globo, às 16h (de Brasília). A volta, no Morumbi, acontecerá na quinta-feira (22), às 21h. A reunião também decidiu que o primeiro jogo entre Novorizontino e Palmeiras acontecerá no sábado (17), na cidade de Novo Horizonte. Já a volta será na terça-feira (20), no Allianz Parque. O Santos visitará o Botafogo-SP no domingo, às 19h30, em Ribeirão Preto. A volta acontecerá na Vila Belmiro, na quarta-feira, no mesmo horário.