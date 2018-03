Três detentos morrem e seis agentes são mantidos reféns em penitenciária no Pará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três presos foram mortos e seis agentes penitenciários são mantidos reféns, nesta terça-feira (13), no Centro de Recuperação Penitenciário Pará I, em Santa Isabel do Pará. As informações são da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado. A captura dos agentes teria ocorrido por volta de 8h da manhã, após uma tentativa de resgate na unidade prisional. As informações são da Agência Brasil. Os detentos estão com uma arma de fogo. Os criminosos que dariam apoio na fuga dos presos fugiram pela área de mata, após trocarem tiros com policiais militares do Batalhão de Policiamento Penitenciário. Ainda não está confirmado se algum preso conseguiu fugir. A Polícia Militar faz buscas na área e já reforça a segurança no local. Existe a possibilidade de uma incursão tática na unidade prisional. As negociações continuam até a chegada da juíza Luiza Paduan, da Vara de Execuções Penais da Capital. Atualmente, o Centro de Recuperação Penitenciário Pará I abriga 1.196 presos. A capacidade é para 739.