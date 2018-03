Sasha parabeniza atuação de Bruno Montaleone em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Montaleone estreou em "O Outro Lado do Paraíso" nesta segunda (12). E, quem aplaudiu de pé a atuação do carioca foi a namorada, Sasha Meneghel, que assistiu as cenas de Nova York. "Que orgulho do meu amor', escreveu ela em seu Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas). A modelo também compartilhou um vídeo da cena em que Montaleone aparece. Na trama de Walcyr Carrasco o ator vive Johnny, irmão mais novo de Mariano (Juliano Cazarré). Ele chega na cidade de Pedra Santa como um estudioso e intelectual médico -mas tudo se revelará uma farsa. Enquanto na vida real sua fã declarada é também sua namorada, na ficção, quem vai se derreter pelo garanhão é Maíra (Juliane Araújo). Impressionada com a postura "bad boy" de Johnny, eles devem se envolver ao longo da trama. COMEMORAÇÃO No Instagram, Montaleone comemorou o papel. "Queria pedir licença, por estar chegando no meio de uma obra, de uma equipe tão legal, de um elenco tão foda e de um trabalho tão bem feito. Não podia pedir por uma recepção melhor, o carinho está sendo fundamental pra que eu engate na mesma marcha de vocês e pegue rápido o ritmo", escreveu. "Eu queria que vocês sentissem o tamanho da minha gratidão e felicidade (que se mantém a cada dia que passa) da hora que eu gritei 'Mãe, eu vou ser o irmão do Juliano Cazarré!' Sério, eu sou muito fã dele como profissional e agora como pessoa, quanta generosidade, obrigado meu irmão!", completou.