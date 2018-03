Rodrigo Dourado garante Inter motivado para Gre-Nal nas quartas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no último domingo (11), mas encontra razões para se empolgar para o segundo encontro do ano, no próximo domingo (18), pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Segundo o volante Rodrigo Dourado, o time ganhou moral com a melhora apresentada diante do rival na segunda etapa da partida mais recente. "O grupo está muito motivado. Agora é uma competição nova no Gauchão. A esperança é boa pelo segundo tempo que fizemos, a maneira que jogamos. É colocar na cabeça que somos capazes e temos totais condições de passar à próxima fase." A derrota para o Grêmio em casa forçou a realização de mais dois clássicos já no início da fase de mata-mata, já que o Internacional foi o primeiro colocado, e os rivais ficaram na oitava posição. A partida de volta será na quarta-feira da semana que vem (21), no Beira-Rio. "Todo mundo pode ter certeza que vamos dar a vida e sabemos que podemos e vamos conseguir", projetou Dourado, que ainda citou lições do primeiro Gre-Nal. "Não estou ligando muito para as críticas, estou focado para ajudar o Inter. Sei minha função em campo, muita gente não sabe. No primeiro tempo, não só eu mas o time todo não conseguiu jogar, não encaixou. Voltamos do intervalo, conversamos muito, voltamos fortes e conseguimos o gol cedo. É dali para cima." Antes do clássico, o Inter visita o Cianorte nesta quarta-feira (13), às 19h30, no estádio Albino Turbay pela volta da terceira fase da Copa do Brasil —no primeiro encontro, os colorados venceram por 2 a 0.