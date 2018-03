Katy Perry cai e mostra partes íntimas no American Idol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Katy Perry, 32, passou vergonha durante o episódio de American Idol desta segunda (12). A cantora tropeçou enquanto dançava com a competidora Michelle Susset e caiu, mostrando as partes íntimas para os outros jurados do reality musical, Lionel Richie e Luke Bryan. Luke e Lionel correram para ajudar Katy e brincaram com a situação. "Meu Deus, há coisas que um homem não pode deixar de ver", disse Luke. "Há coisas que precisamos fazer pelo negócio", disse Lionel, enquanto ajudava Katy a se levantar. A cena foi ao ar com o logotipo do reality tampando as partes íntimas da cantora. GRETCHEN Durante uma conversa virtual, Gretchen disse à Katy Perry que "gostaria muito" de tê-la como nora. "Thammy é apaixonado por ela", disse. "Eu estava esperando chegar ao Brasil para finalmente conhecê-la", disse a cantora. "Quero dar um abraço apertado nela e pedir que me ensine a rebolar. Ela é tão expressiva", disse Katy. Gretchen foi a estrela do clipe da música "Swish Swish", lançado em julho de 2017. As duas ainda não se conheceram pessoalmente. No fim, a cantora tirou uma foto das duas na tela do celular e publicou o registro em seu Instagram. "Obrigada. Miga, sua louca", brincou.