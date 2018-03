Curitiba terá 'Corrida Insana' neste domingo

Corrida Insana (foto: Divulgação)

A Corrida Insana chega a Curitiba neste domingo (18), no campus da UniSociesc, das 7h30, às 12h. A caravana volta à capital paranaense após o sucesso em 2017, quando milhares de pessoas aproveitaram a opção de diversão esportiva para toda a família. Agora, em sua segunda temporada no país, o circuito tem duas novidades gigantes. São os novos obstáculos infláveis importados especialmente para ampliar a diversão de adultos e crianças. No total são 12 desafios para os corredores (ano passado eram 10) vencerem em um circuito de 5 quilômetros.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: www.corridainsana.com.br ou diretamente pelo link https://www.sympla.com.br/a-corrida-insana---etapa-curitiba__235065. O valor é a partir de R$ 89,00, mais taxas. Cada corredor inscrito recebe o Kit Insano, composto por uma camisa, número de peito e bandana, embalados em uma sacola biodegradável. A medalha de participação é entregue na linha de chegada a todos que concluírem o percurso.

O próprio kit é uma nova atração para 2018. “A Corrida Insana deste ano traz novidades nos acessórios oferecidos aos corredores. A nossa nova camiseta tem cor e da estampa diferentes sobre uma malha de alta tecnologia. É o tecido Goldry, que conta com tecnologia de proteção U.V, atuando como uma camada de proteção contra os raios nocivos do sol. Tem também propriedades antibactericidas e fungicida contra o mofo, atuando contra o odor de suor”, informa o diretor técnico Fabio Avelar, que completa. “A medalha ganhou um novo formato, lembrando a diversão que é a Corrida Insana.”

Desafios ainda mais insanos - Os novos brinquedos gigantes infláveis e coloridos que integram o circuito em Curitiba são o Ball Maze e o Tangled Up. O Ball Maze é o quarto desafio do circuito. Trata-se de estrutura que obriga os corredores a se ‘espremer’ entre bolas gigantes em uma travessia em um piso repleto de lombadas e ondulações. O Tangled Up é um tipo de labirinto com obstáculos enormes.

Os dois obstáculos novos fizeram sua estreia em Foz do Iguaçu, domingo passado (11) e fizeram sucesso tanto entre os adultos como junto as crianças, que cada vez mais marcam presença nas etapas da Corrida Insana pelo Brasil. “Nosso objetivo é deixar a prova ainda mais divertida e desafiadora. E a resposta do público em Foz foi extremamente positiva”, explica Avelar.

Insanidade para todas as idades - A Corrida Insana não tem restrições quanto à participação, nem limite de idade. A única exigência é que a pessoa tenha altura mínima de 1,05 metro. As largadas são em ondas com cerca de 170 pessoas cada vez, o que garante segurança e permite que grupos pratiquem a atividade juntos e sem atropelos. Não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso.

No ano passado, a diversão atingiu 70 mil pessoas - Ao longo de 2017, 70 mil pessoas se divertiram em 15 etapas, e o evento transformou-se em uma verdadeira festa em família e também uma confraternização entre grupos de amigos. Foi a única prova da temporada em que a família inteira participou: do neto ao avô. O caráter lúdico do evento “participativo e não competitivo”, como reforça o diretor técnico Fábio Avelar, faz toda a diferença. "Crianças, adultos e idosos de todas as idades correm – ou apenas caminham – lado a lado, em harmonia, no melhor esquema ‘todos juntos e misturados’. É a única Corrida da Família realizada no Brasil", completa.

Considerada uma das maiores instituições de ensino do Sul do país, a UniSociesc é parceira da Corrida Insana na promoção da etapa de Curitiba.

Conheça os obstáculos infláveis:

1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 - BALL MAZE (novo) - estrutura inflável que obriga os corredores e se ‘espremer’ entre bolas gigantes enquanto atravessam um piso cheio de ondulações.

5 - BIG BALLS: Bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

6 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

7 - PURE MISERY (no Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

8 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

9 - JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

10 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e escorregar.

11 - TANGLED UP (novo) – prepare-se para encarar um labirinto muito louco, repleto de obstáculos enormes. Todo mundo vai ficar, literalmente, enrolado.

12 - FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.

Site: www.corridainsana.com.br

Fan page: https://www.facebook.com/acorridainsanaBR/

Instagram: @corridainsanabr