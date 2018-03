Kris Jenner desmente Tyga sobre ser pai da filha de Kylie Jenner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Kylie Jenner, 20, revelar o nascimento de sua primeira filha, Stormi, a matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, 62, está esclarecendo rumores sobre a especulada gravidez. Kris desmentiu que o ex-namorado de Kylie, o rapper Tyga, seria o pai da criança. Os rumores foram iniciados pelo próprio Tyga, por meio do Snapchat, em setembro de 2017. "Não, não e não. Foram apenas rumores", disse ela, assegurando que Stormi é filha do atual namorado de Kylie, o rapper Travis Scott, 25. Apesar de inúmeros rumores da imprensa e de fãs, Kylie manteve em segredo a gravidez. Ela sempre escondia a barriga e seus cliques em redes sociais não mostravam seu corpo. Apenas no dia 4 de fevereiro ela confirmou o nascimento de Stormi. A socialite também comemorou o fato de que irá se tornar avó pela nona vez. Além do nascimento de Stormi, Kim Kardashian teve Chicago, sua terceira filha, gerada por barriga de aluguel, enquanto Khloé Kardashian está grávida de seis meses de uma menina. GRÁVIDAS No dia 15 de janeiro nasceu o terceiro filho de Kim Kardashian com o marido, Kanye West. O casal pagou cerca de US$ 45 mil (R$ 140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicação da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco. O casal revelou o nome da menina, Chicago West, por meio do site de Kim. O nome da criança tem relação com a cidade em que West cresceu: Chicago. O cantor nasceu em Atlanta. Os dois já são pais de North, 4, e Saint, 2. Segundo o "TMZ", a modelo teria acompanhado o parto no centro médico Cedars Sinai, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Assim que o bebê nasceu, o médico da família, Dr. Paul Crane, teria entregue a criança para a socialite, que foi primeira pessoa a segurar a menina. Além de Kim e Kylie, Khloe Kardashian revelou no final de 2017 que estava grávida. Khloé afirmou que estava realizando um de seus grandes sonhos, que é o de ser mãe, e revelou estar grávida de uma menina.