(foto: Reprodução)

O Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR) faz, nesta quarta-feira (14), às 10 horas, na sede do PT-PR, na Alameda Princesa Izabel, em Curitiba, uma coletiva para falar sobre a Caravana Lula pelo Paraná. O ex-presidente deve começar a percorrer o Sul do País a partir do dia 19 de março, pelo Rio Grande do Sul, e terminar no dia 28, em Curitiba.