Abertas as vendas para o show de Luis Fonsi em Curitiba

O fenômeno mundial Luis Fonsi, virá pela primeira vez ao Brasil em maio com a sua “Love and Dance Tour”. A produtora Forever Music, do jogador Daniel Alves, anunciou os shows em três capitais: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, dias 3, 4 e 5 de maio, respectivamente.

O interprete do mega hit “Despacito”, que tem quase 5 bilhões de visualizações em seu vídeo no Youtube, foi um dos indicados do Grammy Latino 2018 na principal categoria da premiação: “Gravação do Ano”.

Luis Fonsi lançou recentemente uma parceria com a cantora americana Demi Lovato na música "Échame La Culpa", que se tornou a canção latina mais ouvida nos EUA, acumulado mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Para mais informações e vendas: https://www.diskingressos.com.br/event/luis_fonsi

Serviços:

Luis Fonsi - Love and Dance Tour

03/05 - Curtiba

Live Curitiba - R. Itajubá, 143 - Novo Mundo, Curitiba

Abertura: 19h - Início: 21h

Classificação: 16 Anos