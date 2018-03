Palmeiras protesta contra jogo do Corinthians no Pacaembu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, se manifestou, nesta terça-feira (13), contrário à decisão da FPF (Federação Paulista de Futebol) de permitir o jogo entre Bragantino e Corinthians, pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista, no Pacaembu. "Essa mudança depõe contra o Campeonato. Há um prejuízo técnico. Eu falei isso na reunião e acho que o regulamento pode ser revisto", disse Galiotte.

Em entrevista concedida à "ESPN", o líder alviverde voltou a bater na tecla. "Minha posição foi muito simples. Está no regulamento, mas depõe contra o campeonato. Cria-se um desequilíbrio esportivo. Um campeonato como o Paulista, exemplo para o Brasil, não precisa disso", opinou.

De acordo com o Galiotte, o Palmeiras está disposto a discutir mudanças no regulamento no que diz respeito ao mando de campo antes do próximo Paulista. No ano passado, o Linense teve postura semelhante à do Bragantino e mandou seu jogo contra o São Paulo no Morumbi. "Já nos posicionamos hoje que esse é um tema que cabe reflexão para os anos seguintes. É um campeonato sério que não precisa depor contra. Não precisa disso", declarou.

De acordo com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, é possível debater mudanças no regulamento para 2018 caso os clubes desejarem. "É só os clubes quererem colocar isso no regulamento, veto a jogos na cidade do visitante", afirmou. Segundo o dirigente, o fato de o Palmeiras ter assinado o regulamento não tira a legitimidade do protesto de Galiotte. "Eu acho que todo mundo tem direito de reclamar. É importante ouvir a opinião de todos. Regulamento está sendo cumprido à risca, mas o Palmeiras fez a sua reclamação", declarou o presidente da FPF.