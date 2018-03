Santos testa iluminação do Pacaembu antes de jogo pela Libertadores

GABRIEL CARNEIRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passados 11 dias da partida entre Santos e Corinthians que ficou paralisada por 45 minutos em razão de uma queda de energia no estádio do Pacaembu, os santistas voltam ao local nesta quinta-feira (15) tomando precauções. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o time santista recebe o Nacional (URU) às 19h15 e planeja não ter novos problemas com iluminação. Por isso, o Pacaembu ficará aceso em duas sessões de testes nos dois dias anteriores à partida. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, que administra o estádio do Pacaembu, engenheiros responsáveis pela resolução dos casos de oscilação de energia do órgão e da Eletropaulo, além de profissionais de uma empresa de geradores, atuarão no local em avaliações à noite nesta terça (13) e quarta-feira (14). A carga total de iluminação do Pacaembu será testada, como se fosse noite de jogo, e o sistema será verificado integralmente. O estádio já conta com novos geradores fixos, locados de empresas de confiança da administração, e também haverá a instalação de novos circuitos por parte da Eletropaulo. Em 2018 foram realizados oito partidas no Pacaembu, e cinco tiveram registros de problemas com iluminação, sendo que em três houve paralisação do jogo em questão. Após o mais grave dos problemas foram apresentadas no plano de ação medidas de curto, médio e longo prazo contra oscilações da rede elétrica.