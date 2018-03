Festival João Rock terá programação com Gilberto Gil, Mutantes e Tom Zé 

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, Mutantes, Cordel do Fogo Encantado e Tom Zé são algumas das atrações anunciadas na tarde desta terça-feira (13) para o festival João Rock, que acontecerá em junho em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo). Gil, Mutantes e Tom Zé se apresentarão no palco Brasil, um dos três do evento, que está em sua 17ª edição e deve reunir 60 mil pessoas no dia 9 de junho. O anúncio dos shows foi feito na esplanada do Theatro Pedro 2º, principal cartão-postal da cidade. No palco principal, que leva o nome do festival, se apresentarão Cordel do Fogo Encantado -que retoma neste ano a carreira após um hiato de oito anos-, Criolo, Planet Hemp, Skank, Raimundos, Pitty, Supercombo, Natiruts e Gabriel, o Pensador. Ele é montado com duas estruturas, uma ao lado da outra, para que não haja intervalo entre os shows. No total, serão mais de dez horas de música. Haverá, ainda, um terceiro palco, Fortalecendo a Cena, com shows de Kilotones, Rael, Froid, Dônica, Sinara e Francisco El Hombre. Os ingressos do primeiro lote estão à venda a partir desta terça-feira (13) e custam R$ 100 (pista). Para outros setores, o preço chega a R$ 490 (camarotes). Na edição de 2017, os ingressos se esgotaram dois meses antes do festival.