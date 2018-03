Prefeitura começa a ouvir população sobre prioridades em obras

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Mais de 300 pessoas participaram das primeiras reuniões do Fala Curitiba 2018, nesta segunda-feira (12/3), com os moradores dos bairros que englobam as Administrações Regionais do Cajuru e Bairro Novo. O Fala Curitiba é promovido pela Prefeitura para que a população aponte as obras e serviços prioritários nos bairros.

Nesta terça-feira (13/03), o encontro será na Regional Boa Vista, às 19h, no salão da Paróquia São João Batista (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 1.040, Tingui).

Desde o ano passado, o programa de consultas públicas da Prefeitura descentralizou e ampliou o número de reuniões com a população, englobando os 75 bairros da cidade.

Cajuru

No auditório da Regional Cajuru foi feita a apresentação do andamento das demandas solicitadas no ano passado e a população também pode escolher os sete temas prioritários para discussão nos próximos encontros.

O administrador regional do Cajuru, Marcio José Nunes, abriu a reunião pública apresentando os mais de 6.000 metros de asfalto novo anunciados pelo prefeito Rafael Greca para a região neste ano. Esta é uma das principais demandas da Regional. Nunes também fez um balanço das cinco prioridades eleitas pela população no ano passado. A execução dessas demandas já ultrapassa os 80% de execução.

A reforma da Unidade de Saúde São Domingos é um exemplo disso. A demanda foi votada na edição do Fala Curitiba 2017 na Regional Cajuru e a obra com prazo de conclusão até o final de 2018 já está 95% realizada. “Avançamos muito com as demandas solicitadas pela população e algumas solicitações serão entregues antes do prazo”, explicou o administrador regional.

Moradora da Vila Betel, no bairro Cajuru, há mais de 30 anos, a servente de limpeza Jaqueline Cordeiro e sua mãe, Maria Aparecida Pardin Neri, participaram pela primeira vez de uma reunião do Fala Curitiba. Elas queriam entender o programa e buscar a regularização da área onde moram.

“Viemos ver como funciona e buscar um caminho para regularizar o conjunto. Moramos há mais de 30 anos lá, a minha filha nasceu lá e não conseguimos dar um jeito na situação do lote”, comentou Maria Aparecida, que votou pelo tema de habitação para ser discutido na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Bairro Novo

No encontro da Regional Bairro Novo, muitos moradores da Vila Xapinhal, no Sítio Cercado, acompanharam o andamento das demandas pedidas na edição 2017 do Fala Curitiba. Eles também escolheram os sete temas prioritários para tratar nas próximas etapas do programa de consultas públicas.

“O encontro de hoje foi muito bom, contamos com a presença da população preocupada em buscar mudanças coletivas para as suas regiões”, comentou o administrador regional do Bairro Novo, Fernando Werneck Bonfim, que apresentou a evolução das cinco prioridades votadas pela população no ano passado. Entre elas, a contratação de profissionais para trabalhar nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Ivo Arzua, Jayme Canet Junior e Pedro Clayton Pelanda, no Sítio Cercado, e a ampliação da oferta de vagas para cursos nos Liceus de Ofício.

Os temas saúde e segurança também tiveram destaque entre os presentes, como é o caso da moradora do Xapinhal Valdete Manoel, que já esteve no Fala Curitiba no ano passado e voltou para pedir mais investimentos nas áreas de segurança e saúde.

Participaram dos encontros os vereadores Serginho do Posto, Fabiane Rosa, Helio Wirbiski, Cristiano Santos, Kátia Dittrich, Mauro Bobato e Marcos Vieira, o assessor comunitário João Pereira e o administrador regional do Portão, Gerson Gunha.

A agenda, programação, demandas e propostas do Fala Curitiba estão no site fala.curitiba.pr.gov.br