Novela 'Deus Salve o Rei' inspira linha de camisetas da Cavalera

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não foi só nas semanas de moda europeias que o estilo medieval marcou presença. No Brasil, a estética da novela "Deus Salve o Rei" inspirou uma coleção de camisetas da marca Cavalera, desenhadas pelo estilista Caio Bayer. Para Bayer, o estilo da novela casa com a proposta da marca. "Nossas raízes estão no rock'n'roll, estilo que tem uma grande afinidade com a estética medieval. Partindo disso, buscamos inspiração também na própria trama da novela, seus personagens e reinos." Segundo ele, a linha foi desenvolvida em parceria com a Globo, que indicou alguns personagens e detalhes da trama que pudessem inspirar estampas. Os escolhidos foram Afonso (Rômulo Estrela), Amália (Marina Ruy Barbosa), Catarina (Bruna Marquezine) e Rodolfo (Johnny Massaro). Bayer diz que a Cavalera seguiu seu instinto, sem se apegar ao que é moda ou não no momento. Mas, ele acrescenta, "é natural que, no momento de crise que vivemos no mundo, haja um sentimento escapista, que, entre outras coisas, se volta para a fantasia. Então vemos uma profusão de super-heróis, zumbis e seres mitológicos ganharem novamente a cultura pop." Para ele, a valorização de brasões e estampas relacionadas com esse universo esotérico é resultado desse cenário cultural, alimentado também por séries como "Game Of Thrones" e "The Crown". O lançamento acontece nesta terça (13), mesmo dia em que os preços serão divulgados. Para o colunista da Folha de S.Paulo Pedro Diniz, investir em uma linha de camisetas remonta às origens da Cavalera, marca reconhecida por lançar T-shirts despojadas que unem o estilo roqueiro à moda cotidiana. Para ele, essa parceria com uma novela Brasileira também é uma novidade. "Não é algo comum nas grifes, mas essa parceria acaba expandindo os públicos", comenta.