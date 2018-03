Inter cede à Polícia imagens de torcedor que agrediu repórter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional cedeu as imagens do sistema de câmeras do Beira-Rio para a Polícia Civil e a investigação para identificação do agressor da repórter Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha, deu novo passo nesta terça-feira (13). Com as imagens cedidas pelo Internacional, a polícia já está trabalhando na identificação do responsável por agredir a repórter pouco antes da bola rolar no clássico Gre-Nal do último domingo (11), no Beira-Rio. Testemunhas foram ouvidas e a expectativa é que o inquérito possa ser concluído até o fim desta semana. Em contato com a reportagem, o delegado responsável pelo caso, Tiago Baldin, da 20ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre confirmou que avanços ocorreram nos últimos dias e que a expectativa é chegar ao agressor o mais rápido possível. Antes da partida começar, o agressor proferiu xingamentos contra a jornalista, que realizava seu trabalho nas cadeiras do Beira-Rio. Com o celular filmando as atitudes dele, Renata perguntou: "De que você me chamou?". O torcedor deu então um soco na repórter. Ela registrou Boletim de Ocorrência ainda no domingo, na Delegacia do Torcedor, no estádio. Tão logo a identificação ocorra, o Internacional também promete punições internas ao torcedor. Se sócio, será suspenso ou excluído do quadro. Além disso, outros dois colorados flagrados em gestos obscenos contra mulheres gremistas antes do Gre-Nal também correm risco de suspensão do quadro social se forem identificados.