Norte do Paraná tem temporais nesta terça-feira. Chuva avança

(foto: Joel Rocha/SMCS/Arquivo)

A tarde começou com temporal em Maringá e região nesta terça-feira (13). A rajada de vento chegou a 75 km/h às 14h15. A tarde é quente e abafada no Paraná, é há registro de chuva em vários setores. Chove com mais intensidade, com muitas trovoadas, nas áreas da "metade norte" do Estado, no entanto, os radares também registram chuvas mais isoladas na faixa central (do Oeste até os Campos Gerais). Nas próximas horas a instabilidade atmosférica aumenta e pancadas rápidas de chuva ocorrem em mais cidades paranaenses.

Em Curitiba, a tarde é de muitas nuvens e tempo abafado. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva até o final da tarde