Luan diz que esperava ser chamado para seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan não escondeu a decepção por não figurar na lista de convocados de Tite para a seleção brasileira. Principal nome do Grêmio campeão da Libertadores, o atacante disse que continuará tentando evoluir para ser chamado para a Copa do Mundo.

“Particularmente, eu esperava ser convocado, mas tenho em mente que é um trabalho muito difícil para o Tite. Ele sabe muito bem o que está fazendo, mostrou isso nas Eliminatórias. Ele convocou quem ele entende para a equipe”, disse Luan ao SporTV. “Tenho que estar sempre melhorando. Tento fazer meu trabalho no Grêmio, conquistando vitórias, jogando bem, conquistando títulos. Mantendo uma regularidade no Grêmio, acho que isso pode ser um fator. Na entrevista, ele disse que está monitorando a gente, citou meu nome. Tenho certeza que ele está vendo”, prosseguiu.

Em entrevista recente ao UOL Esporte, Tite descartou convocar Luan para jogar pelas pontas. Para o treinador, a briga do gremista será atuando pelo meio, brigando pela vaga que atualmente é de Renato Augusto na seleção brasileira. “Todo treinador gosta de um jogador que possa jogar em mais de uma posição. No Grêmio já joguei de falso 9, pelas beiradas, um pouco mais atrás, como segundo atacante. Não tenho esse problema, acho que posso jogar em qualquer posição. Já joguei e fui bem. Para mim, isso não vai ser um problema. Eu quero estar no grupo, não importa a posição. Quero estar sempre ajudando. Não importa a posição, vou conseguir desempenhar bem, como foi sempre no Grêmio”, completou Luan.