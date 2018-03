Caixa traz para Curitiba espetáculo sobre a vida de Dalva de Oliveira

(foto: Sebastião Marinho)

A Caixa Cultural traz a Curitiba o espetáculo “Dalva de Oliveira – Estrela do Brasil” que homenageia uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. O projeto celebra o centenário de Dalva de Oliveira, comemorado em 2017, e traz as aclamadas intérpretes Ithamara Koorax e Soraya Ravenle. As duas artistas revivem a trajetória musical percorrida por Dalva, passando pelos sucessos que marcaram a carreira dela, tais como “Ave Maria no Morro” (Herivelto Martins), “A Bahia Te Espera” (Herivelto Martins / Chianca de Garcia), “Olhos Verdes” (Vicente Paiva), “Máscara Negra” (Zé Kéti / Pereira Matos), “Bandeira Branca” (Laércio Alves / Max Nunes) e “Zum Zum” (Paulo Soledade / Fernando Lobo), entre tantas outras.

Soraya Ravenle, considerada a primeira dama dos musicais brasileiros; e Ithamara Koorax, aclamada pelo jornal The New York Times e eleita, por 15 anos consecutivos, uma das dez melhores cantoras do mundo pelos leitores da revista DownBeat; também percorrem as canções criadas para o duelo musical travado entre Dalva e Herivelto Martins, seu primeiro marido, durante o processo de separação do casal. Marcado por polêmicas e batalhas musicais, nas quais os músicos se acusavam mutuamente pelo fim da união, o período gerou grandes canções e interpretações calorosas. As farpas trocadas entre eles eram acompanhadas com muito interesse pelos fãs da dupla, que associavam as letras das músicas ao casamento desfeito. No duelo musical surgiram grandes composições como: "Errei Sim" (Ataulfo Alves), "Que Será" (Marino Pinto/ Mário Rossi), "Vingança” (Lupicínio Rodrigues), “ Calúnia” (Wilson Batista) e “Segredo” (Herivelto Martins / Marino Pinto), que também são apresentadas no espetáculo.

Sobre Dalva de Oliveira

Nascida em 05 de maio de 1917, na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo, foi batizada como Vicentina de Paula Oliveira. Filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, teve uma infância humilde. Em 1936, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Ao frequentar o Cine Pátria, conheceu o cantor Herivelto Martins, que se tornou seu primeiro namorado e, e com quem viria a se casar. Naquela época, Herivelto Martins e Francisco Sena formavam o duo Preto e Branco. Ao se unirem a Dalva de Oliveira, eles passaram a integrar o Trio de Ouro.

Dona de um a voz potente e de grande extensão, indo do soprano (que alcança as notas mais altas) ao contralto (que canta em regiões mais graves), fez uma carreira solo brilhante e recebeu os títulos de Rainha da Voz e Rouxinol do Brasil. Além de suas qualidades técnicas, arrebatava legiões de fãs por causa de suas interpretações sensíveis e apaixonadas. Suas canções estão em dezenas de discos que foram gravados pelos principais selos musicais, tais como Emi Odeon, Columbia, Continental e RCA Victor. Ao todo, foram mais de 400 gravações, a maioria delas como cantora principal. Além do Brasil, também fez muito sucesso na Argentina, onde morou por alguns anos.

Dalva também participou de coros em gravações protagonizadas por Carmen Miranda, Orlando Silva, Francisco Alves e Mário Reis. Participou ainda de dois filmes – “Maria da Praia” e “Milagre de Amor” e dublou os diálogos da personagem principal do filme Branca de Neve, dos Estúdios Disney. Além de Herivelto Martins, também foi casada com Tito Climent e Manuel Nuno Carpinteiro. Faleceu no dia 30 de agosto de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, deixando três filhos: o cantor Pery Ribeiro e Ubiratan Oliveira Martins, frutos do casamento com Herivelto Martins; e Dalva Lúcia Oliveira Climent, que Dalva e seu segundo marido, o argentino Tito Climent, adotaram em Buenos Aires.

Serviço

Música: Dalva de Oliveira – Estrela do Brasil

Local: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: 23 a 25 de março de 2018 (sexta a domingo).

Horário: sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 17 de março (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: Livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)