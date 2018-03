Público da Festa do Peão de Barretos critica escolha de Anitta para show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 24, foi anunciada como uma das atrações da Festa do Peão de Barretos, que acontece de 16 a 26 de agosto na cidade de São Paulo. Contudo, o anúncio não agradou parte do público do evento, que afirmou que os organizadores da festa não respeitaram a tradição sertaneja ao convocar a cantora de funk. "Só falta daqui a pouco confirmar Pablo Vittar", escreveu um internauta. "Gosto de Anitta, mas não numa festa dessa. É como Ivete Sangalo no Rock in Rio", disse outro. Algumas pessoas ainda afirmaram que não irão comparecer ao evento se cantores sertanejos não ocuparem todas as noites da festa. A página oficial do evento respondeu algumas das críticas afirmando que a festa terá mais de 150 shows, sendo que a maioria será de música sertaneja. Em fevereiro, a organização do evento anunciou que a cantora Shania Twain será uma das atrações do dia 18 de agosto. A americana virá ao Brasil pela primeira vez.