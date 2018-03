Apresentadoras de Drag Me As A Queen acreditam que programa desestigmatiza a arte drag

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma proposta de transformar mulheres normais em drag queens, o programa Drag Me As A Queen quebrou paradigmas ao ter, como apresentadoras, três drags queens. Exibido às segundas no E!, das 22h às 23h, o programa se tornou a atração nacional de maior audiência do canal, segundo a assessoria. As apresentadoras Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty afirmam que a proposta do programa é desafiar as mulheres e propor algo que elas nunca fizeram. "É muito bacana você ver mulheres usando da nossa arte como terapia. Somos três espelhos que refletimos o que elas nos jogam e fazemos com que elas repensem", disse Ikaro. O sucesso incentivou o lançamento de mais seis episódios da primeira temporada, que começaram a ser exibidos na última segunda (5). Para elas, a resposta dos fãs foi uma surpresa -são mais de 200 emails recebidos por dia de mulheres querendo participar do programa. Para Penelopy, conhecida na noite paulistana por suas performances, o contato com a audiência feminina e mais velha foi surpreendente. "Isso é muito bacana, [o programa] está levando o nosso trabalho a outros públicos e não só ao LGBT. Mulheres mais velhas e crianças agora me conhecem. Inclusive, estou pensando em virar apresentadora infantil", brincou. Rita, que mantém também um canal no YouTube de culinária vegetariana, diz que o público infantil é grande. Para ela, isso se deve ao fato de crianças não terem preconceitos em relação às drags, não as relacionando com homossexualidade ou promiscuidade. "A criança vai direto no lado lúdico." O reality também já tem a segunda temporada confirmada. As gravações devem iniciar no segundo semestre e a intenção é de lançar os novos episódios em novembro de 2018.