Fifa se desculpa após venda de ingressos para Copa ter problemas

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O primeiro dia da quarta fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo foi marcado por muitos problemas para os torcedores de todo planeta. Uma fila de espera virtual de mais de duas horas para acessar o sistema e dificuldades para efetuar o pagamento foram algumas das falhas registradas nesta terça-feira (13). As reclamações nas redes sociais foram tantas que a Fifa precisou usar sua conta no Twitter para pedir desculpas pelo inconveniente. "Nós nos desculpamos pelas dificuldades enfrentadas por quem quis comprar tíquetes hoje. Recebemos muitas mensagens e entendemos perfeitamente a frustração de vocês", escreveu a Fifa. "Fomos informados que estes problemas estão relacionados ao grande volume de fãs acessando a plataforma de tíquetes. Nós agradecemos pela paciência", postou a entidade. Mais tarde, em nova mensagem, a Fifa disponibilizou um canal de comunicação para quem não conseguiu realizar o pagamento ou recebeu uma cobrança indevida. A atual fase de vendas se dá por ordem de chegada e irá até o dia 3 de abril. A última etapa irá de 18 de abril até o dia 15 de julho, data da final do Mundial. A etapa atual começou com entradas esgotadas para o duelo entre Argentina e Islândia e para a final. No total, a Fifa informou ter vendido 1,3 milhão de bilhetes.