Mais uma cidade do Paraná entra na rota da Azul

O governador Beto Richa e a empresa Azul Linhas Aéreas vão formalizar nesta quarta-feira (14) a ampliação do número de voos regulares em aeroportos regionais do Paraná. Com o acordo, o Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, de Toledo, no Oeste do Estado, vai voltar a receber um voo diário.

O Governo do Estado firmou uma parceria com a Azul que dá incentivos fiscais conforme a empresa adote novas rotas nos aeroportos do Paraná. O primeiro foi o de Ponta Grossa, onde companhia aérea implantou voos em 2016.

SERVIÇO

Parceria com a Azul para voos diários da companhia em Toledo

Data: quarta-feira (14.03)

Horário: 11h30

Local: Palácio Iguaçu – 3º andar

Praça Nossa Senhora da Salette, s/n – Centro Cívico – Curitiba