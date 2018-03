Morre o ex-jogador de vôlei Bebeto de Freitas aos 68 anos

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de vôlei, ex-técnico da seleção brasileira e dirigente Bebeto de Freitas morreu nesta terça-feira (13), aos 68 anos, em Belo Horizonte. Ele passou mal em uma cerimônia no Centro de Treinamento do Atlético-MG, onde trabalhava. A assessoria de imprensa do clube mineiro confirmou a morte do seu dirigente na tarde desta terça.

"Sempre gostei de gente de bem e honesta ao meu lado. Por isso gostava de estar perto de você. Encontramos mais tarde, Bebeto", escreveu o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético-MG. Bebeto de Freitas foi o responsável por comandar uma verdadeira revolução no vôlei brasileiro. Foi com ele que o Brasil despontou no esporte.

Sob o seu comando, a seleção brasileira masculina passou a se tornar protagonista, com o vice-campeonato mundial em 1982. Dois anos depois, conseguiu um feito ainda mais importante: comandou a equipe na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles-1984, numa equipe em que brilharam William, Montanaro, Renan e Bernard, entre outros.

Sobrinho do jornalista João Saldanha, Bebeto tinha temperamento forte e não foram poucas as vezes em que entrou em confronto com dirigentes importantes do esporte brasileiro. Entre eles Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) e do COB (Comitê Olímpico do Brasil).