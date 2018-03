Ana Cañas faz show na Caixa Cultural Curitiba em abril

Da Redação Bem Paraná com assessoria

13/03/18 às 16:21 - Atualizado às 16:22 Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Caxia Cultural traz a Curitiba, nos dias 6, 7 e 8 de abril, o show da cantora e compositora paulistana Ana Cañas. Com o lançamento de um novo disco previsto para o segundo semestre de 2018, a cantora escolheu encerrar a turnê “Tô Na Vida” em sua temporada na capital paranaense.

Entre os destaques do show estão versões para “Tigresa” (música que Ana cantou uma única vez, a convite do Prêmio Multishow em 2015), “Eu Amo Você” (clássico de Tim Maia) e “Velha Roupa Colorida”, de Belchior. Ana Cañas ainda apresenta uma música inédita que será lançada em seu novo disco.

Também compõem o repertório do show algumas canções que se tornaram queridas pelos fãs da cantora, tais como o single “Respeita” (música que ganhou clipe com a participação de 86 mulheres que estão à frente da resistência feminista, como Elza Soares e Maria da Penha), “Esconderijo”, Urubu Rei”, “Será Que Você Me Ama?” e “Pra Você Guardei O Amor”.

Ana Cañas possui quatro discos lançados (“Amor e Caos”, “Hein?”, “Volta” e “Tô Na Vida”) e um DVD (“Coração Inevitável” – registro do show dirigido por Ney Matogrosso). Considerada uma das cantoras mais interessantes da atualidade, Ana possui uma voz potente e afinada e é conhecida por suas interpretações viscerais, carregadas de emoção.

Em 10 anos de carreira, Ana Cañas já realizou parcerias com Arnaldo Antunes, Dadi Carvalho e Nando Reis, entre outros compositores. Seu último trabalho, “Tô Na Vida”, foi considerado pela crítica especializada o melhor disco de sua carreira e concorreu ao prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) no ano de seu lançamento, em 2015, apresentando uma verve mais rockeira da cantora.



Serviço

Música: Ana Cañas – Tô Na Vida

Local: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: 06 a 08 de abril de 2018 (sexta a domingo).

Horário: sexta e sábado, às 20h; e domingo às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 31 de março (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: Livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Link do Evento: https://www.facebook.com/events/1716788278440933/