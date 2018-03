Camerata Antiqua de Curitiba faz concertos gratuitos em hospital e igreja

(foto: Divulgação/FCC)

A Camerata Antiqua de Curitiba tem uma semana de apresentações gratuitas em uma hospital e uma igreja. A programação faz parte de projetos sociais do grupo que pretende levar a música erudita àqueles que não têm acesso. A agenda começa nesta quarta-feira (14/03), às 10h30, no Hospital das Clínicas.

Na quinta-feira (15/03) a apresentação acontece no período noturno, às 20h, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do bairro Batel. Os dois eventos são gratuitos.

Os Projetos ‘Música pela Vida’, realizado em hospitais e ‘Concertos nas Igrejas’ contam com uma programação anual, difundindo a música erudita na cidade. “Buscamos nos aproximar ainda mais e mostrar que a música erudita não é tão distante como as pessoas costumam pensar”, adianta a regente destes concertos, Mara Campos. “Nossa proposta é trabalhar a música como terapia”.

A característica e a proposta musical dos projetos também estão refletidas no repertório dos concertos, sendo um apanhado histórico das grandes obras clássicas de compositores estrangeiros e brasileiros, representativos em sua época, como: Ola Gjeilo (1978), Antonio Vivaldi (1678-1741). Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Eric Whitacre (1970) e Edmundo Villani-Côrtes (1930).

Camerata Antiqua de Curitiba

Considerada um dos símbolos musicais da cidade, a Camerata Antiqua de Curitiba foi criada em 1974, pelo maestro Roberto de Regina – hoje seu maestro emérito – e a cravista Ingrid Seraphim. A proposta inicial de execução exclusiva de música barroca e renascentista foi enriquecida com o acréscimo de um repertório de compositores contemporâneos nacionais e estrangeiros, abrindo novas vertentes musicais.

Mantida pela Fundação Cultural de Curitiba – FCC e administrada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, a Camerata Antiqua possui uma trajetória de conquistas e sucessos que se explica pelo empenho de seus integrantes no contínuo aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas musicais, levando o grupo a se destacar nacionalmente pela qualidade e excelência de seu trabalho.

Além do prestígio conquistado, a Camerata Antiqua é também uma verdadeira escola, pois muitos de seus instrumentistas e coralistas realizam carreiras individuais, conquistando prêmios em concursos no Brasil e no exterior.

Serviço

Camerata Antiqua de Curitiba apresenta “Música pela Vida’ e “Concertos nas Igrejas’

Quarta-feira (14/03), 10h30 – Hospital de Clínicas/UFPR (Rua General Carneiro, 181)

Quinta-feira (15/03), 20h – Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Av. Visconde de Guarapuava, 4.787 – Batel)