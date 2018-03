Curitiba vai voltar a ter cinema de rua com o Cine Passeio

(foto: Ilustração/Ippuc)

As obras de transformação do antigo quartel do exército da Rua Riachuelo no complexo cultural Cine Passeio estão na fase de acabamento. Os detalhes da reforma do prédio, construído em 1930, no Centro, foi apresentado a um grupo de professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, UniCesumar Curitiba, Centro Universitário FAE e Uniandrade.

A iluminação do prédio e as lâmpadas de LED já estão instaladas. As poltronas das futuras salas de projeção começaram a ser montadas. As salas, em conformidade com as normativas de acessibilidade, disponibilizarão assentos especiais para pessoas obesas e com deficiência.

Com 85% da obra concluída, as próximas etapas para a conclusão da reforma será a instalação de mobiliário, dos equipamentos e dos projetores. Esses elementos serão adquiridos por meio de processo licitatório que está em fase de conclusão de elaboração de edital.

Para o professor do Centro Universitário FAE, Fábio Domingos Batista, a obra reativa o conceito de cinema de rua. “Eu gosto bastante deste edifício, moro no Centro e acho muito interessante a Prefeitura voltar com a proposta de cinema de rua”, destacou Batista. “Eu me senti privilegiada em conhecer antecipadamente esta obra, que é a reciclagem de um prédio histórico”, afirmou a professora Elizabeth Amorim de Castro, da UFPR.

O diretor de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Fundação Cultural de Curitiba, Marcelo Sutil, acrescentou que o Cine Passeio vai valorizar esta região do Centro. "Estamos pensando na hipótese de abrir este espaço para visitação durante o Seminário Cidade & Patrimônio”, disse. O seminário será realizado de 5 a 8 de junho e é uma parceria da Fundação Cultural e cursos de Arquitetura de oito instituições.

A previsão é que o Cine Passeio seja inaugurado ainda no primeiro semestre. Foram construídos 2.640 metros quadrados. Somente na parte de estrutura foram usados 50 mil quilos de ferro.

A visita contou com a participação dos seguintes professores: Elizabeth Amorim de Castro (UFPR), Letícia Gadens (UFPR), Fábio Domingos Batista (FAE), Luciano Suski (UniAndrade) e Analu Cadore (UniCesumar). A arquiteta Dóris Teixeira, da Fundação Cultural, também participou.

Cinema de rua

O projeto do Cine Passeio foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) em conjunto com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A obra marca o retorno dos cinemas de rua na cidade.

Serão três salas, cada uma com 100 lugares, que levarão os nomes de Cine Ritz e Cine Luz, homenagem aos dois tradicionais cinemas de rua do Centro, que funcionavam na Rua XV de Novembro.

A outra sala, que ficará no subsolo, será uma homenagem ao cineasta curitibano Valêncio Xavier, fundador da Cinemateca. O prédio ainda abrigará uma biblioteca especializada em cinema, estúdios de edição de imagem e som, uma sala de projeção especial, espaços para exibição de filmes em 8mm e 16mm, área de convivência e local para encontro e exposições.

O terraço será equipado para o lançamento de filmes e adaptado a projeções externas. O complexo será administrado pela Fundação Cultural de Curitiba por meio do Icac.

O Cine Passeio também funcionará como uma escola de cinema. No subsolo do antigo quartel, onde antes eram as casernas, ficarão salas de aulas para oficinas de cinema, cursos de edição de imagem e som e produção audiovisual.