Ex-Paraná Clube, Matheus Costa assume 'gigante adormecido'

Matheus Costa é apresentado pelo Twitter do Joinville (foto: Reprodução/Twitter/jec_online)

Matheus Costa, 31 anos, foi anunciado nessa terça-feira (dia 13) como novo técnico do Joinville. O profissional foi decisivo no Paraná Clube na temporada 2017. Começou como auxiliar-técnico e virou o treinador interino em 2 de setembro do ano passado, após a demissão de Lisca. Em seguida, comandou a equipe em 17 jogos, com dez vitórias, três empates e quatro derrotas. Com esses resultados, o clube paranaense conseguiu o acesso à primeira divisão nacional.

No final de 2017, a diretoria do Paraná ofereceu o cargo de auxiliar para Matheus Costa, que preferiu recusar e iniciar a carreira de treinador.

Ao ser apresentado no Joinville, o profissional elogiou a estrutura do clube catarinense, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e está em 4º lugar no Campeonato Catarinense. “Aos poucos vou implementar minha maneira de jogar, mas vejo aqui um gigante adormecido. Um clube com muito potencial que tem tudo para alçar voos maiores”, declarou. “A responsabilidade é grande, porque o Joinville tem toda a estrutura e força para estar em um lugar melhor no cenário do futebol brasileiro. Sei que é um grande desafio, mas conto com o apoio de todos para conseguirmos ter sucesso aqui”, afirmou.

Matheus Costa também já trabalhou no Atlético-PR e no Coritiba. Ele conseguiu a licença da CBF há um mês.