Starbucks Brasil é vendida para fundo de investimento SouthRock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de cafeterias Starbucks do Brasil foi vendida para o fundo de investimento SouthRock, que terá o direito de desenvolver e operar as 113 lojas em 17 cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No anúncio, feito na noite de segunda (13), a companhia afirma que a nova dona é a parceira ideal para levar a marca à próxima fase de crescimento lucrativo no país. Fundada em 2015 pelo investidor americano Ken Pope, a SouthRock trabalha de forma semelhante com outras marcas de alimentos e bebidas no Brasil, como a rede de supermercados St. Marche, o Eataly Brasil, a hamburgueria The Fifties, além das redes China-in-Box e Gendai. Com o licenciamento da marca no mercado brasileiro, a Starbucks passa a operar de forma licenciada em todos os 17 países da América Latina e Caribe, onde está presente.