Gedoz: jogador não participou do treinamento dessa terça-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense fez nessa terça-feira (dia 13) o último treino antes de enfrentar o Ceará, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, marcada para quinta-feira (dia 15) às 21h30, em Fortaleza. O meia-atacante Felipe Gedoz não participou do trabalho. Segunda a assessoria de imprensa do clube, o jogador foi liberado para resolver questões pessoais.

Ainda não há informações se Gedoz viajará com o grupo e ficará no banco contra o Ceará. Desde o início do ano, o jogador tem sido reserva com o técnico Fernando Diniz.

A única dúvida na escalação fica na zaga, em relação ao substituto do zagueiro Thiago Heleno, expulso no jogo de ida, na Arena da Baixada. Naquela partida, Paulo André não atuou devido a dores musculares.

Paulo André poderia ser o substituto natural de Thiago Heleno, mas fica a dúvida em relação ao posicionamento.

Diniz tem montado o time no esquema tático 3-4-3. Paulo André sempre jogou centralizado, até pela falta de velocidade exigida para atuar pelos lados do campo e também pela qualidade na saída de bola, que é mais utilizada pelo centro do campo.

Quando não teve Paulo André, Diniz usou o volante Pavez, de 1,80 m de altura, na função de zagueiro centralizado. Fica a dúvida se o chileno pode atuar pelos lados do campo. As principais opções para zagueiros pelos lados são Wanderson e Zé Ivaldo.

Com isso, a provável escalação do Atlético é Santos; Wanderson, Paulo André e Pavez (Zé Ivaldo); Jonathan, Rossetto, Raphael Veiga e Thiago Carleto; Nikão, Guilherme e Bergson.

Uma novidade no segundo tempo da partida pode ser o volante Camacho, que veio do Corinthians, por empréstimo, e ainda não estreou.

No treino dessa terça-feira, Diniz trouxe quatro reforços do time de aspirantes: o volante Bruno Guimarães, os meias Felipe Dorta e Matheus Anjos e o ponta Marcinho. Não há informações se eles viajarão com o grupo para Fortaleza.