Kate Perry visita Cataratas do Iguaçu

(foto: Instagram)

Após turistar pelas ruas de Buenos Aires, na Argentina, e ir a lugares bem conhecidos na capital Argentina, como o tradicional Café Tortoni, Katy Perry curtiu a parte argentina das Cataratas do Iguaçu. em Missiones. A foto foi tirada na manhã desta terça (13).

Usando vestido vermelho e pochete grifada, a cantora se divertiu e posou para fotos no parque ecológico. No início da tarde, Katy chegou com sua trupe em Porto Alegre, onde fará show nesta quarta-feira, 14.