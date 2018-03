China é acusada de dumping no comércio de aço e alumínio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, acusou nesta segunda-feira (12) a China da prática de dumping no comércio de aço e alumínio. No comércio exterior, dumping significa a venda de produtos a um preço muito abaixo do que é praticado pelo mercado. O premiê classificou a prática chinesa como “concorrência desleal”. A China produz, sobretudo por meio de empresas públicas, quase metade do aço de todo o mundo. O país possui um excedente de produção desse metal, o que fez com que o preço caísse nos últimos anos. Autoridades chinesas reconhecem que há um problema e garantiram que o país reduziu sua capacidade de produção em 50 milhões de toneladas no ano passado. A comunidade internacional tem criticado também a produção de alumínio da China, que é considerada excessiva -o país produz metade do alumínio do mundo.