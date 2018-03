Guilherme Parede: Coritiba só venceu uma partida no Couto em 2018 (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba tenta nesta quarta-feira (dia 14) recuperar a força do Couto Pereira. O time vem sofrendo resultados negativos dentro de casa na temporada 2018. Nos seis jogos no local no ano, conseguiu apenas uma vitória (3 a 0 sobre o Rio Branco). Nos demais, foram três derrotas (para Foz, Maringá e para os aspirantes do Atlético-PR) e dois empates (com Rio Branco e Prudentópolis).

O aproveitamento no Couto é de 27% dos pontos disputados. Fora de casa, a situação é bem diferente. Nos oito jogos como visitante em 2018, o Coxa somou 58% dos pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

A primeira chance de reverter os números e recuperar a força do Couto é nesta quarta-feira às 19h30, contra o Goiás, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Goiânia, o Coxa perdeu por 1 a 0. Agora, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Se ganhar por um gol, a decisão será nos pênaltis (sem prorrogação). O gol como visitante não é mais critério de desempate.

Para a partida desta quarta-feira, o técnico Sandro Forner não terá o volante Vitor Carvalho e o lateral-esquerdo William Matheus, lesionados. O atacante Kleber Gladiador está recuperado de contusão, após um mês de tratamento. Ele deve começar no banco e, se necessário, entrar nos minutos finais da partida.

Enquanto o Coritiba vem de quatro derrotas consecutivas, o Goiás segue com a melhor campanha do campeonato estadual, com 24 pontos em 12 jogos. O time do técnico Hélio dos Anjos só sofreu duas derrotas no ano – para o Atlético-GO, no último domingo, e para o Vila Nova-GO, em 21 de janeiro.

O Goiás não terá desfalques para o jogo desta quarta-feira. No ataque, Junior Viçosa e Lucão disputam uma posição.

PREMIAÇÃO

O Coritiba já acumulou R$ 2,5 milhões em premiação na Copa do Brasil 2018: R$ 500 mil por participar da 1ª fase, R$ 600 mil pela 2ª e R$ 1,4 milhão pela 3ª. A cota na 4ª fase é de R$ 1,8 milhão. Ou seja, o Coxa vai acumular R$ 4,3 milhões caso passe pelo Goiás. Os confrontos da 4ª fase serão definidos por sorteio.

CORITIBA x GOIÁS

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Romércio, Thalisson Kelven e Léo Andrade; João Paulo, Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dias e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Sandro Forner

Goiás: Marcelo Rangel; Caique Sá, Brock, Raphael Silva e Jefferson; Thalles, Léo Sena, Madison, Maranhã e Carlos Eduardo; Lucão (Junior Viçosa). Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Local: Couto Pereira, em Curitiba, quarta-feira às 19h30