Polícia recupera carga roubada de 26 toneladas de frango na RMC

(foto: Polícia Civil/Divulgação)

Cerca de 26 toneladas de frango roubado, avaliado em torno de R$ 115 mil, foram recuperados na manhã de sexta-feira (09/03), pela Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC) de Curitiba, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois homens, de 28 e 38 anos, flagrados com a carga e o caminhão, foram presos em flagrante nos municípios de Quatro Barras e Marilândia do Sul.



