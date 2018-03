São Paulo relaciona Jucilei e Anderson Martins para enfrentar o CRB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo contará com reforços para a partida desta quarta-feira, às 19h30, em Maceió, no Estádio Rei Pelé, contra o CRB, pela Copa do Brasil. O técnico interino André Jardine, que dirige a equipe enquanto Diego Aguirre regulariza a sua condição de trabalho no país, poderá utilizar o volante Jucilei e o zagueiro Anderson Martins. O defensor volta a ter condição de atuar depois de sete jogos afastado por causa de contratura na região dorsal. Já o volante ficou longe do time por cinco partidas por conta de contratura no posterior da coxa direita. Além da dupla, Éder Militão e Cueva (poupados contra o Red Bull Brasil no último domingo) estão relacionados novamente. Por outro lado, o treinador não poderá contar com: Sidão (aprimora a forma física após contratura no adutor direito), Reinaldo (estiramento no adutor esquerdo), Edimar (entorse no joelho direito), Hudson (dores no adutor direito) e Araruna (estiramento no posterior da coxa esquerda), além de Morato (aprimora a forma física após cirurgia no joelho direito). O São Paulo venceu por 2 a 0 a primeira partida do mata-mata da terceira fase da Copa do Brasil e garante a vaga mesmo com uma derrota simples. Lista com os atletas relacionados: Goleiros: Jean e Lucas Perri Laterais: Bruno, Éder Militão e Junior Tavares Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio Volantes: Jucilei, Liziero, Pedro e Petros Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez