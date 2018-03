(foto: Facebook)

A polícia apreendeu na tarde desta terça (13) um adolescente suspeito de matar a jovem Jaqueline Mendes da Silva, 22 anos, no Sítio Cercado. Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois teriam brigado em um bar e o rapaz atirou em Jaqueline. A arma do crime foi localizada e há possibilidade de uma segunda pessoa envolvida no crime.

