Jhonny Lucas (foto: Geraldo Bubniak)

O volante Jhonny Lucas, de 18 anos, foi convocado nessa terça-feira (dia 13) para a seleção brasileira sub-20. O técnico Carlos Amadeu chamou o jogador para amistosos de 22 e 25 de março, ambos contra o México, em Manaus.

O jogador do Paraná Clube não estava na lista inicial de Carlos Amadeu. No entanto, o Santos pediu a liberação dos atacantes Rodrygo e Yuri Alberto. Os dois foram dispensados da seleção e duas vagas foram abertas. Junto com Jhonny Lucas, o treinador chamou Rafael Papagaio, do Palmeiras.

Segundo a CBF, a apresentação para os amistosos será no sábado (dia 17). Com isso, o volante desfalca o Paraná Clube contra o Foz, no domingo, pelo Campeonato Paranaense.

A seleção sub-20 está em fase de preparação para o Sul-Americano de 2019.

Entre os 22 convocados, Jhonny Lucas é o único do futebol paranaense.

OS 22 CONVOCADOS

Para a seleção sub-20

Goleiros

Gabriel Brazão - Cruzeiro

Hugo Nogueira - Flamengo

Laterais

Emerson - Ponte Preta

Vitinho - Cruzeiro

Guedes - Grêmio

Luan Candido - Palmeiras

Zagueiros

Matheus Thuler - Flamengo

Patrick - Flamengo

Vitor Eduardo - Palmeiras

Walce Costa - São Paulo

Meias

Jhonny Lucas - Paraná

Alan - Palmeiras

Hélio Junio - São Paulo

Igor - São Paulo

Luan - São Paulo

Luan Pereira - Avaí

Mauro Junior - PSV Eindhoven

Victor Bobsin - Grêmio

Atacantes

Alerrandro - Atlético-MG

Fernando - Palmeiras

Paulinho - Vasco

Rafael Papagaio - Palmeiras