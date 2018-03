Anitta terá bens bloqueados se não pagar R$ 3 milhões à ex-empresária

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a cantora Anitta, 24, pague R$ 3 milhões à sua ex-empresária, Kamilla Fialho, sob pena de ter os bens bloqueados. De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a decisão foi tomada por três desembargadores da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiram que a funkeira deve depositar o dinheiro imediatamente em uma conta judicial. A produtora K2L acusa a cantora de não pagar a multa estipulada por rompimento de contrato. Contudo, a quantia é somente parte do que a empresária pede na Justiça. O valor da indenização estaria em R$ 14 milhões, devendo ser acrescida do que Kamilla deixou de ganhar com o contrato interrompido, podendo ultrapassar os R$ 30 milhões. Anitta rompeu com a empresária em 2014 para assumir o comando de sua carreira. Na época, ela afirmou que adquiriu o conhecimento para gerenciar a carreira e sentiu a necessidade de trabalhar sozinha por não encontrar alguém em quem pudesse confiar de "olhos fechados". Procurada, a assessoria da cantora Anitta não se posicionou até a publicação deste texto.