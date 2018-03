Polícia Militar veta jogo do Corinthians no Pacaembu

EDUARDO GERAQUE E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar solicitou à FPF (Federação Paulista de Futebol) a alteração na data da partida entre Bragantino e Corinthians, marcada para o próximo domingo (18), às 11h, no Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

De acordo com a Polícia Militar, o horário do término da partida deve coincidir com o deslocamento de torcedores do São Paulo para São Caetano do Sul, onde a equipe enfrenta o São Caetano também no domingo, às 16h, no Anacleto Campanella.

Além da preocupação do confronto entre as torcidas durante o deslocamento, o entorno do estádio do Pacaembu sediará uma etapa do circuito das estações -corrida de rua. As provas são de 3km, 5km e 10km.

Assim, a avenida Pacaembu estará bloqueada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) até às 11h, horário do início da partida.

O confronto de ida das quartas de final entre Bragantino e Corinthians foi marcado para o Pacaembu após pedido da própria equipe de Bragança Paulista. O presidente do clube, Marquinhos Chedid, admitiu que decidiu mandar o jogo de ida no local para obter uma maior arrecadação, vendendo ingressos para a torcida do adversário.

"Temos que pensar no equilíbrio financeiro para a sobrevivência do clube. Caso contrário daqui 60 dias não teremos condições de pagar os salários e receberemos vários processos", afirmou. A FPF diz que ainda não foi comunicada pela Polícia Militar. A decisão sobre as datas, os horários e os locais dos jogos aconteceu nesta terça-feira (13) na sede da entidade em uma reunião que envolveu representantes das oito equipes classificadas.

PALMEIRAS

O Palmeiras também não poderá usar o Allianz Parque no duelo de volta das quartas de final contra o Novorizontino, marcado para a próxima terça-feira (20), às 20h30. O local será palco de um evento corporativo para cinco mil pessoas. A data está bloqueada ao Palmeiras desde o ano passado. No inicio de fevereiro, o clube foi informado novamente pela WTorre de que não poderia jogar na arena no dia 20 de março. A tendência é que a partida muda para o Pacaembu.