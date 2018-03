Flamengo terá Diego e Éverton Ribeiro contra Emelec

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Durou pouco a dúvida do técnico Paulo César Carpegiani sobre o time do Flamengo que enfrenta o Emelec (EQU), quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília), em Guayaquil. O Rubro-negro terá mesmo Diego e Everton Ribeiro no meio de campo. Com isso, Willian Arão fica no banco de reservas.

A única mudança será a entrada do zagueiro Rhodolfo na vaga do capitão Réver, que nem sequer viajou por estar com um edema ósseo na canela direita. O restante da equipe é a considerada titular e que vem jogando nos principais compromissos da temporada.

O Flamengo entra em campo com: Diego Alves; Rodinei, Juan, Rhodolfo e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Henrique Dourado. "Eu já tenho a equipe definida e estou bem convicto. Estamos jogando há algum tempo desta forma. Não farei as modificações. Conversamos com os jogadores e não existe a necessidade. É praticamente o time que vem atuando mesmo", garantiu o treinador. Pressionado pelo empate por 2 a 2 com o River Plate na estreia, o Flamengo precisa da vitória para ficar em situação mais confortável no Grupo 4 da Copa Libertadores. Um mau resultado deixará o Rubro-negro em panorama delicado para a classificação.