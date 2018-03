A senadores, Alckmin demonstra preocupação com candidaturas de centro

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em conversa com senadores tucanos, o governador Geraldo Alckmin (SP), pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, demonstrou preocupação com a pulverização de candidaturas de centro. Os votos do eleitorado de centro-direita podem ser disputados por ele com nomes como o senador Álvaro Dias (Pode-PR), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ou um candidato do governo. O MDB ainda estuda se o presidente Michel Temer disputará a reeleição ou se a legenda lançará um outro nome para concorrer ao cargo e defender o legado governista. No encontro, o governador paulista apresentou o cenário nacional de alianças e apenas a parceria com o PPS foi dada como certa. O PSDB busca ainda firmar acordo com um antigo aliado, o DEM, a quem pretende oferecer o cargo de vice. Esse cenário é dificultado pelo fato de o Democratas ter lançado na semana passada o nome de Maia como pré-candidato. Contudo, tucanos ainda veem com desconfiança a disputa de Maia ao Palácio do Planalto. Uma possibilidade é que ele desista de concorrer ao cargo e tente reeleição à Câmara. Outras legendas são cobiçadas pelo PSDB como PP e PR. Já o MDB é visto como caso perdido pela maioria, que dá como certa a candidatura de Temer à reeleição. Na avaliação dos presentes, o emedebista não tem nada a perder ao se lançar e a corrida eleitoral daria ainda uma sobrevida ao seu governo, enfraquecido por baixa taxa de popularidade e denúncias de corrupção. De acordo com participantes do encontro, o governador evitou concordar com a leitura sobre eventual candidatura de Temer. Presidente nacional do PSDB, Alckmin tem afirmado que as alianças só devem ser decididas em julho ou agosto, período das convenções partidárias. Ele deixa o governo paulista em 7 de abril, quando deve se mudar para Brasília e se dedicar integralmente à candidatura. Nos próximos dias, ele se reúne com o presidente nacional do DEM, ACM Neto, para tratar de alianças. Neto estuda deixar a Prefeitura de Salvador para disputar o governo da Bahia ou se lançar vice na chapa com Alckmin.