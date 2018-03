Aneel aprova reajuste de tarifas de energia para o interior paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (13) o reajuste das tarifas de energia de cinco distribuidoras de eletricidade controladas pelo grupo CPFL Energia que atuam no interior de São Paulo. Com a decisão, os reajustes terão uma variação de 3,4% a 21,15%. Os valores começarão a ser cobrados a partir do dia 22 de março. As informações são da Agência Brasil. As concessionárias da CPFL atendem cerca de 444 mil unidades consumidoras em São Paulo. O maior aumento será na CPFL Jaguari, cujo reajuste médio ficou em 21,15%. Em seguida vem a CPFL Sul Paulista, onde o reajuste médio será de 7,5%. Já a CPFL Leste Paulista terá um reajuste de 7,03%. A alta da CPFL Santa Cruz será de 5,3% e, finalizando, na CPFL Mococa o aumento será de 3,4%. A Aneel disse que ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, considera a variação de custos associados à prestação do serviço. "O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais", disse a Aneel.