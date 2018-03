Convocado, Borja vai desfalcar Palmeiras em fase decisiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá um problema para o mata-mata do Campeonato Paulista. O atacante Miguel Borja, convocado pela seleção colombiana, vai desfalcar a equipe após o jogo de ida das quartas contra o Novorizontino, no próximo sábado (17), e só deve retornar em uma eventual final. A federação colombiana ainda não divulgou oficialmente a convocação, mas notificou o Palmeiras que Borja estará entre os jogadores chamados pelo técnico José Pekerman.

A seleção sul-americana fará amistosos contra a França, no dia 23, em Paris, e contra a Austrália, no dia 27, em Londres. Após fazer o jogo de ida contra o Novorizontino, Borja deve se apresentar na segunda-feira (19) à seleção. Com isso, ele perderá a partida de volta, que acontece na terça (20). Se o Palmeiras avançar às semifinais, o colombiano também deve ser desfalque, já que os jogos estão previstos para os dias 25 e 28 de março. Com sete gols em 10 jogos, Borja é o artilheiro do Palmeiras na temporada até aqui. Sem seu camisa 9, o técnico Roger Machado tem como opções para o comando do ataque Willian (que tem sido escalado na ponta), Deyverson (que está em estágio final de recuperação de uma fratura no pé) e o garoto Papagaio.