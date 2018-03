Confusão entre torcidas faz Gre-Nal parar no tribunal

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico Gre-Nal do último domingo vai parar no TJD-RS. Inter e Grêmio serão denunciados por uma série de fatos ocorridos no clássico que terminou 2 a 1 para os tricolores, no Beira-Rio. As imagens do fim do jogo, quando uma 'briga de cadeiras' tomou conta do local onde acima estavam os torcedores do Grêmio e abaixo os do Inter nos andares do estádio estão sob análise. Ali, um rojão foi arremessado pela torcida gremista em direção aos colorados.

Por conta de tais atos, de gremistas e colorados, os clubes serão enquadrados no artico 213-I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e podem pegar pena com multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de um a 10 jogos. O Internacional também será denunciado pelo arremesso de uma pedra no ônibus da delegação do Grêmio, registrado pelo UOL Esporte, na confusão que antecedeu o jogo. O objeto partiu dos torcedores vermelhos e danificou um dos vidros do veículo que levava a delegação gremista ao estádio.

O preparador físico Cristiano Nunes, por sua vez, será denunciado por invadir o campo ao fim da partida. Ele teve ato registrado em súmula e foi expulso, acarretando a exclusão do técnico Odair Hellmann também nos momentos derradeiros do encontro. Ainda não há data prevista para o julgamento e o trâmite legal deve transcorrer na quarta-feira. O próximo clássico Gre-Nal, que abre as quartas de final do Campeonato Gaúcho, ocorre no domingo às 16h (de Brasília), na Arena. O jogo da volta será na quarta-feira seguinte às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio.